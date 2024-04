A Napoli Centrale il treno “The Legend of Zelda” | tutto dedicato al videogame di Nintendo

Il Napoli dovrà rivoluzionare il proprio organico in estate, con particolari cambiamenti al reparto difensivo. Avanzata un’ offerta da 20 milioni per il difensore centrale . Nel corso del Mercato estivo, il Napoli dovrà agire in maniera decisa sul proprio organico, che sarà completamente ... Continua a leggere>>

Il Napoli è già con la testa al prossimo calcio Mercato estivo: pronto un colpo in difesa per il miglioramento del reparto. Dopo l'ennesima sconfitta incassata dal Napoli in questo campionato, il bilancio riguardo ai gol subiti al netto delle partite è impietoso: 41 in 33 partite. Il confronto è

Calzona: "Il ritiro non è punitivo, ci manca la voglia di non prendere gol. Questo napoli ha problemi, l'ha detto anche De Laurentiis. Sui sostituti di Lozano, Elmas e Kim ... - napoli - Francesco Calzona, allenatore del napoli, parlerà in conferenza stampa a Castel Volturno oggi venerdì 26 aprile alle ore 13:00, alla vigilia della sfida casalinga contro la Roma, in programma ...

Conte, l'ex calciatore: "Allenatore ideale per un napoli in fase di ricostruzione" - A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Davide Lanzafame, allenatore ed ex calciatore allenato da Conte al Bari

Ndicka ha svolto tutto l'allenamento con la Roma: pronto per il napoli dopo lo spavento di Udine - Evan Ndicka torna ad allenarsi con la Roma dopo il grande spavento di Udine. Il difensore ivoriano ha svolto tutta la seduta insieme ai propri compagni di squadra e potrebbe essere convocato per la

