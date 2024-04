Cina | uno sguardo piu’ attento a stabilita’ - vitalita - potenziale dell’economia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pechino, 26 apr – (Xinhua) – Nel primo trimestre (Q1) del 2024, l’economia cinese ha visto la sua ripresa prendere slancio, dimostrando forza e resilienza e portando la tanto necessaria certezza in un panorama economico globale altrimenti incerto. Nei primi tre mesi dell’anno, il PIL cinese ha registrato un’espansione del 5,3% rispetto a un anno prima, accelerando rispetto al 5,2% del trimestre precedente, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Riconoscendo la performance come un “buon inizio”, i relatori invitati alla quarta sessione della China Economic Roundtable, una piattaforma all-media di discussione organizzata dall’agenzia di stampa Xinhua, hanno affermato che il Paese ha affrontato i venti contraricon un efficace mix di politiche e ha posto l’economia su una solida base per un robusto sviluppo stabile ...