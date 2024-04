WWE | Potrebbe essere davvero vicina la fine del TV-PG - complice anche il passaggio a Netflix

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 aprile 2024) La Road To WrestleMania di quest’anno rimarrà scolpita nella storia per i suoi colpi di scena e la presenza elettrizzante di The Rock che, grazie al suo carisma e ai suoi promo, ha generato un grandissimo interesse per la due giorni di Philadelphia di inizio aprile. Ai fan non è di certo passato inosservato il linguaggio utilizzato dal Great One, abbastanza scurrile e violento (il suo statu di heel), che ha mandato in visibilio i fan poiché lontano dal prodotto family friendly degli ultimi decenni. Lo stesso sidire del discorso di Paul Heyman nella notte della Hall of Fame, quando il Wise Man non le ha mandate a dire ai detrattori della sua amata ECW e dei brutali attacchi perpetrati da Solo Sikoa e Tama Tonga ai danni di Jimmy Uso e Kevin Owens (vistosamente sanguinante nell’ultimo episodio di ...