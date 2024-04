Vuelta Asturias 2024 | Isaac del Toro timbra subito il cartellino - tappa e maglia per il messicano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ovunque vada dà spettacolo, e bisogna pensare che questo è il suo primo anno da professionista, essendo classe 2003: il Messico è pronto ad entrare nell’élite del ciclismo internazionale e lo farà condel. Il corridore della UAE Emirates trova la seconda vittoria stagionale imponendosi nella primadella. Nella frazione con arrivo a Pola de Lena il ventenne ha dato spettacolo alla sua maniera, attaccando sul GPM conclusivo, quello dell’Alto del Cordal, salutando la compagnia, involandosi in discesa in solitaria verso il traguardo. Rivali lontanissimi e classifica generale ipotecata. Alle sue spalle a completare l’ennesima doppietta UAE Emirates ci pensa Rafal Majka, staccato di 1’01” a precedere l’uruguaiano Eric Antonio Fagúndez (Burgos – BH). Poco più indietro e, ...

