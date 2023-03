Inter | ecco chi al posto di Simone Inzaghi | pazzesco in serie A

(Di sabato 25 marzo 2023), la società medita il cambio della guida tecnica:chi aldi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il futuro disembra ormai scritto: a fine stagione si cambia. E’ questa l’idea che prende sempre più corpo in casadopo una stagione decisamente altalenante. Inaccettabile per l’avere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Ecco le date da salvare sul calendario ????? #ForzaInter #UCL #UCLdraw - FBiasin : Ecco date e orari delle prossime partite dell’#Inter: - #InterMonza sab 15/4 h 20.45 - #EmpoliInter dom 23/4 h 12… - news24_inter : Conte-Inter, ritorno possibile. Ecco perché - Jpanfuso : RT @Gazzetta_it: L'Inter pensa a Retegui: ecco gli 8 bomber argentini del passato nerazzurro - sportli26181512 : Retegui nerazzurro? Ecco gli 8 bomber argentini che hanno giocato nell'Inter: Retegui nerazzurro? Ecco gli 8 bomber… -

Il tutto senza dimenticare come per l'sarebbe sostenibile ripetere in fotocopia, a livello di 'impalcatura' dell'affare, l'operazione che ha portato Asllani a Milano (4 milioni per il prestito, ...... da Barrenechea titolare nel derby contro il Torino a Soulé sostituto di sua maestà Angel Di Maria nella sfida di San Siro contro l'. Affidabili in campo. E sempre più preziosi, in ottica futura,...Continuae Retegui: un 'amore' nato oltre un anno fa Antonio Valentin Angelillo Gabriel Batistuta Hernan Jorge Crespo Julio Ricardo Cruz Ramon Diaz Mauro Icardi Diego Milito Rodrigo Palacio 25 ...

Inter, ecco come nasce l'idea Aubameyang: dipende tutto da un solo fattore Calciomercato.com

L'Inter può vincere la coppa Ecco la risposta dell'ex attaccante nerazzurro: "Per prima cosa dico che se i nerazzurri non dovessero trionfare, mi auguro che il Napoli possa riportare la coppa in ...I dialoghi sono iniziati, ora bisogna capire e vedere l’evolversi delle trattative. Inter su un big del Bologna: ecco chi è In qualche modo il Bologna incrocia sempre il cammino dell’Inter, che sia in ...