(Di sabato 25 marzo 2023), 25 mar. (Adnkronos) - Ha discusso con unin casa e lo ha ferito lanciandogli unal collo con una balestra professionale per poi infierire colpendolo più volte alla schiena con un. La vittima, un 28enne dicome l'aggressore, si è salvato solo grazie alla felpa che ha frenato la freccia e, riuscito a uscire in strada grondante di sangue, è stato soccorso in tempo da alcuni passanti e trasportato d'urgenza in ospedale dove si rimetterà in un mese. E' successo intorno alla mezzanotte di ieri a Bosco Mesola, frazione in provincia di. Il ragazzo che lo ha ferito è stato arrestato per tentato omicidio e possesso di droga: in casa i carabinieri gli hanno poi trovato diverse dosi di stupefacenti.

Ferrara, ferisce amico con dardo e colpi machete dopo lite Adnkronos

(Adnkronos) - Ha discusso con un amico in casa e lo ha ferito lanciandogli un dardo al collo con una balestra professionale per poi infierire colpendolo più volte alla schiena con un machete. La ...