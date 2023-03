Da Bella Hadid a Nicole Kidman: i ricci si riprendono la scena (Di sabato 25 marzo 2023) Che sia leggero, con morbide onde, con boccoli o leggermente messy: non importa. Ciò che conta è il movimento. Tornano di moda i ricci. E, con loro, le chiome vaporose e movimentate. Addio capigliatura liscia, rigida e a prova di piastra. Gli hair look di primavera sono curly. Basta dare un’occhiata agli ultimi post Instagram delle star per capire il trend beauty del momento: capelli ricci. Un esempio? Bella Hadid. Che abbandonate le sue famose ciocche lunghe e liscissime, ha sfoggiata su Instagram una capigliatura riccissima. E non è la sola. La stessa scelta di bellezza è stata effettuata anche da Nicole Kidman, riccia naturale che spesso abbiamo visto in versione liscia. E poi Michelle Obama e perfino Katie Holmes. Bella ... Leggi su amica (Di sabato 25 marzo 2023) Che sia leggero, con morbide onde, con boccoli o leggermente messy: non importa. Ciò che conta è il movimento. Tornano di moda i. E, con loro, le chiome vaporose e movimentate. Addio capigliatura liscia, rigida e a prova di piastra. Gli hair look di primavera sono curly. Basta dare un’occhiata agli ultimi post Instagram delle star per capire il trend beauty del momento: capelli. Un esempio?. Che abbandonate le sue famose ciocche lunghe e liscissime, ha sfoggiata su Instagram una capigliaturassima. E non è la sola. La stessa scelta di bellezza è stata effettuata anche daa naturale che spesso abbiamo visto in versione liscia. E poi Michelle Obama e perfino Katie Holmes....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaravillage : @farcelamai @desinella Ahahahhahahahah comunque con i miliardi di uomini che ci sono nel mondo con due ex delle Had… - ninichim_ : @marsxcl NO ESATTO DLKDKD HA FATTO TUTTA STA SCENATA MI ASPETTAVO AVESSE LA CAMMINATA ALLA BELLA HADID E INVECE SEMBRA UNA CRETINA ???? - samoasimy99 : @Anna_AnninaEl @rubio_chef Sì lo so, conosco il suo modo di pensare e agire è un cliché. Bella Hadid è bella dentro… - Anna_AnninaEl : @samoasimy99 @rubio_chef Ehhh ma stiamo parlando di una sionista propagandista e hasbarista il cui ruolo è quello d… - lovedyouf1rst : comunque ho visto la sosia di bella hadid -