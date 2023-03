Consumi, report Confindustria: Dinamica debole per le famiglie nel 2023. Ripresa rinviata al 2024 (Di sabato 25 marzo 2023) I Consumi delle famiglie italiane rimarranno quasi fermi in media d’anno nel 2023 (+0,2%), al di sotto del trascinamento dal 2022 (+0,4%)”. E’ la stima contenuta nel rapporto del Centro studi di Confindustria. ”Il calo della spesa delle famiglie iniziato nell’ultimo quarto dell’anno scorso è, infatti, atteso proseguire anche nella prima parte del 2023, seppur in maniera meno intensa”, scrive il Csc. ”Sulla scia della discesa dell’inflazione e, al tempo stesso, della Ripresa dell’attività economica, i Consumi torneranno a crescere nella seconda metà dell’anno, e continueranno a farlo con un po’ più di slancio nel 2024 (+1,4%). Il biennio di previsione si chiuderà con una spesa delle famiglie ancora sotto i livelli del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 marzo 2023) Idelleitaliane rimarranno quasi fermi in media d’anno nel(+0,2%), al di sotto del trascinamento dal 2022 (+0,4%)”. E’ la stima contenuta nel rapporto del Centro studi di. ”Il calo della spesa delleiniziato nell’ultimo quarto dell’anno scorso è, infatti, atteso proseguire anche nella prima parte del, seppur in maniera meno intensa”, scrive il Csc. ”Sulla scia della discesa dell’inflazione e, al tempo stesso, delladell’attività economica, itorneranno a crescere nella seconda metà dell’anno, e continueranno a farlo con un po’ più di slancio nel(+1,4%). Il biennio di previsione si chiuderà con una spesa delleancora sotto i livelli del ...

