Basket | programma 26^ giornata Serie A2 2022 2023 | date | orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 26^ giornata della Serie A2 2022/2023 di Basket. Di scena l'ultimo turno della regular season, con gli ultimi verdetti da definire che andranno poi a completare il quadro delle partecipanti a playoff e playout, determinandone l'ordine di classifica. Si ricorda che tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della lega, al seguente link, mentre la sfida tra Fortitudo Bologna e Forlì sarà visibile disponibile gratis in chiaro su MS Channel, canale 814 di Sky, presente anche su Tivùsat, oltre che sulla stessa piattaforma LNP Pass; sfida che sarà possibile vedere in chiaro anche sul canale Twitch della FIP, al seguente link.

