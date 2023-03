Ascolti TV | Venerdì 24 marzo 2023 Felicissima Sera riparte dal 19 5% 2 | 79 mln | Benedetta Primavera 15 8% 2 | 48 mln

(Di sabato 25 marzo 2023) Pio e Amedeo -Nellata di ieri,24, su Rai1 la terza puntata diha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’esordio di– All Inclusive ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Hawai’i di .000 spettatori (%). Su Italia1 Homefront ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Alberto Tomba. Vincere in salita è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Ristoranti segna .000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza ...

