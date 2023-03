Windtre aderisce a Earth Hour 2023

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 marzoanche quest’annoall’iniziativa, la grande mobilitazione globale del WWF che invita le persone a spegnere le luci per un’ora. Un gesto simbolico che esprime l’impegno collettivo per dare al mondo un futuro più sostenibile. L’azienda spegnerà domani, dalle 20:30 alle 21:30, le luci di tutte le sedi principali e promuoverà l’evento tramite i canali web e social, aderendo alla campagna “-CO2 +Natura: l’equazione del futuro!” e coinvolgendo anche i propri punti vendita. Per raccontare quanto è importante tutelare la natura e la biodiversità,ha realizzato in collaborazione con WWF Italia anche un volume illustrato. Il testo, oltre ad un racconto inedito di Federico Moccia, raccoglie disegni e risposte alle domande dei figli e ...