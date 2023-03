Trevisan-Liu in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023 (Di venerdì 24 marzo 2023) Martina Trevisan sfiderà Claire Liu nel terzo turno del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. Martina ha ottenuto un buon successo all’esordio contro la nipponica Hibino e ha una ghiotta occasione per ottenere punti preziosi in Florida. In linea teorica a questo punto ci sarebbe dovuto essere lo scontro con la testa di serie numero uno Iga Swiatek, ma il forfait della polacca ha aperto il tabellone dell’azzurra, che contenderà un posto negli ottavi all’americana Liu. Non è certo un match facile, contro una giocatrice in crescita e abile su queste superfici, ma certamente più aperto rispetto ad affrontare la prima giocatrice del ranking mondiale. Un precedente tra le due, vinto da Martina lo scorso anno a Rabat sul rosso. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Trevisan e Liu scenderanno ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Martinasfiderà Claire Liu nel terzo turno del Wta 1000 di, in programma dal 21 marzo al 2 aprile. Martina ha ottenuto un buon successo all’esordio contro la nipponica Hibino e ha una ghiotta occasione per ottenere punti preziosi in Florida. In linea teorica a questo punto ci sarebbe dovuto essere lo scontro con la testa di serie numero uno Iga Swiatek, ma il forfait della polacca ha aperto il tabellone dell’azzurra, che contenderà un posto negli ottavi all’americana Liu. Non è certo un match facile, contro una giocatrice in crescita e abile su queste superfici, ma certamente più aperto rispetto ad affrontare la prima giocatrice del ranking mondiale. Un precedente tra le due, vinto da Martina lo scorso anno a Rabat sul rosso. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Liu scenderanno ...

