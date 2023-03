"Russia e Ucraina hanno ucciso prigionieri di guerra: le prove", il report Onu (Di venerdì 24 marzo 2023) Decine di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra da parte di Russia e Ucraina nel conflitto iniziato a febbraio 2022 . Lo sottolinea l'Onu in un report che documenta decine di casi, secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Decine di esecuzioni sommarie didida parte dinel conflitto iniziato a febbraio 2022 . Lo sottolinea l'Onu in unche documenta decine di casi, secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Una pace giusta in Ucraina parte dall’uscita della Russia dai territori occupati nel 2022 per poi discutere degli… - Giorgiolaporta : 400 soldati italiani morti e 7600 ammalati di #cancro a causa dell’#UranioImpoverito. Siamo dalla stessa parte di c… - Linkiesta : Tre anni fa #Conte fece sfilare l’esercito russo in Italia, ovvio che oggi non voglia aiutare l’#Ucraina Una delle… - marcoranieri72 : RT @ChanceGardi: La differenza è che gli USA occupano la Siria e altri paesi che non costituivano una minaccia alla sicurezza USA. La Rus… - dave_bianchi80 : Ora pensate alle mistificazioni dei vari #travaglio #dibattista #fusaro #santoro e gli altri filorussi e al fango c… -