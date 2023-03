RdC | tutte le nuove scadenze fino al 31 dicembre e le ultime novità

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 24 marzo 2023) Arriva il nuovo calendario dida rispettare per sfruttare il RdC sino alla fine dell’anno. Segnale. La fine del Reddito di cittadinanza è stata spesso definita una bomba sociale. Gli esperti sottolineano che ben poche famiglie lo percepirannoalla fine della misura. Non va dimenticato che il Reddito è la principale di arme di contrasto alla povertà mai creata. Reddito di Cittadinanza,le– ilovetrading.itIn Italia tantissime famiglie sono in povertà assoluta e questo strumento non può essere considerato come un “vezzo ideologico” di una parte politica. Un sostegno che garantisca un minimo indispensabile per sopravvivere ai più poveri è necessario. Non deve sorprendere che la drastica riduzione del 2023 e soprattutto lo stop che partirà dal 2024 siano attesi con ansia ...