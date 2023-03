Milan, Thiaw: “Napoli forte, ma la Champions è casa nostra” (Di venerdì 24 marzo 2023) Il difensore del Milan, Malick Thiaw, è stato convocato dalla Germania, ma continua a parlare dei rossoneri e dei prossimi impegni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 marzo 2023) Il difensore del, Malick, è stato convocato dalla Germania, ma continua a parlare dei rossoneri e dei prossimi impegni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Ballo-Touré, Diaz, L… - AntoVitiello : Germania, prima chiamata in Nazionale maggiore per Malick #Thiaw #Milan - marcoconterio : ?? ??? Il #Milan, dopo averlo fatto a Torino nella gara d'andata, seguirà stasera #FriburgoJuve con il mirino puntato… - Spazio_Napoli : Milan-Napoli in Champions League, Thiaw spavaldo: avete saputo cos’ha detto? - PianetaMilan : #Milan, #Thiaw: '#Napoli forte, ma la #ChampionsLeague è casa nostra' #SempreMilan -