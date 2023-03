Depeche Mode | ecco Memento Mori | l' attesissimo nuovo album

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Depeche Mode, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo album Memento Mori - Popix3359 : RT @pilloledirock: esce oggi “Memento Mori” il nuovo album dei Depeche Mode. La voce è di Dave Gahan in tutti i brani eccetto “Soul with Me… - davide97rizzo : Uno si aspetta di vederli finalmente fallire i Depeche Mode invece anche questa volta hanno tirato su un album abba… - 416eeca6bd0044f : RT @IlPaoloGiordano: I migliori Depeche Mode da vent’anni. #DepecheMode #MementoMori - paoperry72 : RT @IlPaoloGiordano: I migliori Depeche Mode da vent’anni. #DepecheMode #MementoMori -

La band ingleseha appena pubblicato il suo attesissimo nuovo album, intitolato " Memento Mori ". Il primo singolo estratto dal disco è " Ghosts Again ", che ha già fatto breccia nel cuore dei fan. In un'...L'autorevole rubrica radiofonica dedicata ai personaggi del music biz, le ultimissime music news, i singoli e gli album in uscita. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Music - Express - Noe -...Altro che nuovi singoli, Guzzanti dove sei di Maria Francesca Troisi N uovi singoli per Ultimo e Tommaso Paradiso : ma non era la giornata dei grandi ritorni (, Ed Sheeran e compagnia) ...

«Memento Mori», il ritorno malinconico dei Depeche Mode Il Manifesto

La band inglese Depeche Mode ha appena pubblicato il suo attesissimo nuovo album, intitolato "Memento Mori". Il primo singolo estratto dal disco è "Ghosts Again", che ha già fatto breccia nel cuore ...DISPONIBILE DA OGGI IN DIGITALE, CD e DOPPIO VINILE TRASPARENTE Oggi, venerdì 24 marzo, è uscito “MEMENTO MORI” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo attesissimo album di inediti dei DEPECHE MODE, ...