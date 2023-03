Depeche Mode | ecco il nuovo album ‘Memento Mori’

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Un disco introspettivo, che esplora una grande varietà di sentimenti ed emozioni, dalla cupa apertura fino alla chiusura finale. Esce oggi, l’ultimodei, il primo della band britannica dopo la scomparsa di Andy ‘Fletch’ Fletcher, il tastierista morto l’anno scorso. Il disco di inediti (Columbia Records/Sony Music), già acclamato dalla critica, arriva a sei anni di distanza dal precedente ‘Spirit’ (2017), certificato Oro in Italia ed è disponibile in digitale, cd e doppio vinile trasparente. Quindicesimo disco in studio della band,letteralmente ‘ricordati che devi morire’, contiene un booklet con la dedica ‘Andrew John Fletcher 1961-2022 ‘In our hearts and minds. Dave & Martin”. Prodotto da James ...

Prodotto da James Ford, e con la produzione aggiunta dell'italiana Marta Salogni(che è anche coautrice del brano finale Speak To Me ), ...

I Depeche Mode tornano con un disco darwave oscuro e cinico, dai suoni lugubri e atmosferici. La nostra recensione di Memento Mori Più che mai lontani sembrano i tempi, ascoltando l’ultimo album dei ...Depeche Mode - Ghosts Again (Official Video)www.youtube.com Prodotto da James Ford, e con la produzione aggiunta dell'italiana Marta Salogni(che è anche coautrice del brano finale Speak To Me), ...