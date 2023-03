“Buon Compleanno Taurasi”: due giorni tra degustazioni, masterclass e mostre (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutimostre, visite, degustazioni, incontri, masterclass e molto altro, questo è “Buon Compleanno Taurasi”, evento promosso dal GAL Irpinia e dal Comune di Taurasi in occasione del trentennale del riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita per il blasonato vino rosso irpino. L’iniziativa si svolgerà domani e dopodomani, 25 e 26 marzo, a Taurasi presso il suggestivo Castello Marchionale. L’evento rientra nella Strategia di Sviluppo Locale del Distretto Rurale nel territorio delle acque, nell’ambito delle azioni dedicate allo Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi. L’evento gode di una rete di collaborazioni molto fitta con istituzioni ed associazioni legate al mondo del vino: ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minuti, visite,, incontri,e molto altro, questo è “”, evento promosso dal GAL Irpinia e dal Comune diin occasione del trentennale del riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita per il blasonato vino rosso irpino. L’iniziativa si svolgerà domani e dopodomani, 25 e 26 marzo, apresso il suggestivo Castello Marchionale. L’evento rientra nella Strategia di Sviluppo Locale del Distretto Rurale nel territorio delle acque, nell’ambito delle azioni dedicate allo Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi. L’evento gode di una rete di collaborazioni molto fitta con istituzioni ed associazioni legate al mondo del vino: ...

EVENTI / Festa in Irpinia per i primi 30 anni del Taurasi DOCG Mostra, visite, degustazioni, assaggi e due incontri al Castello Marchionale Buon compleanno, Taurasi. La DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita), che designa questo vino prodotto nella provincia di Avellino, compie trent'anni. E la festa è qui, al Castello Marchionale, Taurasi. La DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita), che designa questo vino prodotto nella provincia di Avellino, compie trent'anni. E la festa è qui, al Castello