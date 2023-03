Austin, 'se la Cina arma Mosca si rischia un conflitto globale' (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia, ma se lo facesse, e gli Usa stanno monitorando da molto vicino, questo "prolungherebbe il conflitto e certamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che laabbia fornito armi alla Russia, ma se lo facesse, e gli Usa stanno monitorando da molto vicino, questo "prolungherebbe ile certamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Austin, 'se la Cina arma Mosca si rischia un conflitto globale' - novasocialnews : Austin, 'se la Cina arma Mosca si rischia un conflitto globale' - bfederico : @spighissimo Austin : «Se la Cina dovesse decidere di consegnare armi letali alla Russia, non farà altro che prolun… - valfromrome : @Foscari1991 sono d'accordo sulla sovranità limitata della Russia Cosa pensi di quello che ha detto Austin?' Se la… - donvaccarelli : Urge un’altra Yalta per disegnare un nuovo ordine mondiale. Cina, Arabia Saudita, India possono non piacerci ma son… -

Austin, 'se la Cina arma Mosca si rischia un conflitto globale' Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia, ma se lo facesse, e gli Usa stanno monitorando da molto vicino, ... Lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin ... Ucraina. Alessandro Politi (Nato): "Per la Cina la guerra deve finire" Tuttavia, il presidente ucraino resta aperto ad un dialogo con la Cina, affermando che alcuni ... Austin, non vuole dare le informazioni sui crimini di guerra commessi dai russi in Ucraina per non dare ... Cosa c'è dietro al bombardamento americano in Siria (contro l'Iran) ... ha aggiunto Austin. 'Nessun gruppo colpirà le nostre truppe impunemente'. Siriani, iraniani e ... Cina e Russia, nel Golfo dell'Oman; manovre che Teheran ha definito una grande dimostrazione di forza ... Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che laabbia fornito armi alla Russia, ma se lo facesse, e gli Usa stanno monitorando da molto vicino, ... Lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd...Tuttavia, il presidente ucraino resta aperto ad un dialogo con la, affermando che alcuni ..., non vuole dare le informazioni sui crimini di guerra commessi dai russi in Ucraina per non dare ...... ha aggiunto. 'Nessun gruppo colpirà le nostre truppe impunemente'. Siriani, iraniani e ...e Russia, nel Golfo dell'Oman; manovre che Teheran ha definito una grande dimostrazione di forza ... Austin, 'se la Cina arma Mosca si rischia un conflitto globale' - Ultima ... Agenzia ANSA