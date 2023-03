Stipendio docenti e ATA marzo, accredito oggi 23 nel corso della giornata (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel corso della giornata del 23 marzo è previsto l'accredito dello Stipendio di docenti e ATA a tempo indeterminato o determinato al 30 giugno oppure 31 agosto. Entro fine mese è previsto invece il pagamento degli arretrati ai supplenti brevi, come comunicato da NoiPA con avviso del 15 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) Neldel 23è previsto l'dellodie ATA a tempo indeterminato o determinato al 30 giugno oppure 31 agosto. Entro fine mese è previsto invece il pagamento degli arretrati ai supplenti brevi, come comunicato da NoiPA con avviso del 15. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Stipendio docenti e ATA marzo, accredito oggi 23 nel corso della giornata - Chiara50271679 : Normalmente, da anni anni e anni,alle 7.00 del mattino,ogni 23 del mese, i docenti e gli ATA ricevono il loro ridic… - ascochita : RT @m_masi1960: Credo che FFO debba essere tarato sul livello occupazionale. Atenei non in grado di mettersi in linea col mercato del lavor… - m_masi1960 : Credo che FFO debba essere tarato sul livello occupazionale. Atenei non in grado di mettersi in linea col mercato d… - GiuseppinaAgne3 : Una bella presa per il c....... Quando in'Europa lo stipendio è il doppio di aumento -