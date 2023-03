(Di giovedì 23 marzo 2023) Mateosubitodaidell’Italia dopo l’esordio con gol dell’attaccante italoargentino: i commenti E’ bastato un gol a Mateoper guadagnarsi subito l’affetto deidell’Italia, che lo hanno promosso dopo il match con l’Inghilterra. Ho visto esordi peggiori#— Matteo Palmisano (@M Palmi98) March 23, 2023 #kean per fare 1 gol deve fare 20 tiri #ha segnato alla 1 prima occasione tra i due c'è 1 Oceano di differenza— giuseppe di florio (@pep2073) March 23, 2023GLIITALIANI?? ##azzurri #itaing pic.twitter.com/x72F0XgaZo— FondatoriFut (@FondatoriFut) March 23, 2023 Alla sua prima partita in nazionale:primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #ItaliaInghilterra, subito l'esaltazione dei tifosi per #Retegui -

Retegui esaltato dai tifosi: «Meglio di tutti gli altri attaccanti» Calcio News 24

Le parole di Lele Adani, ex difensore ed opinionista, su Mateo Retegui dopo la convocazione in Nazionale maggiore Lele Adani ha parlato al Corriere della Sera di Mateo Retegui in chiave Nazionale. PAR ...Mancini interviene in conferenza stampa alla vigilia di Italia - Inghilterra. L'attenzione va subito su Retegui.