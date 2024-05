Rai - procedimento disciplinare contro Bortone per post su caso Scurati

Serena Bortone ha ricevuto un procedimento disciplinare dopo il caso Scurati La conduttrice Serena Bortone il 20 aprile scorso aveva pubblicato un post sui suoi account social in merito alla vicenda Scurati e adesso la Rai le ha inviato una lettera ...

Continua a far discutere il caso Scurati, da giorni si rumoreggiava di un possibile Procedimento disciplinare per Serena Bortone, colpevole di non aver abbassato il capo e alla fine è arrivato davvero: “La Rai ha inviato una lettera di ...