Mondiali femminili curling 2023 | risultati e classifica

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tutti ie ladeidi, in programma da sabato 18 a domenica 26 marzo a Sandviken, in Svezia. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio con Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, reduci dal quarto posto agli Europei e determinate a centrare un altro grande piazzamento. Di seguito, tutti ie ladeidiaggiornati in tempo reale. CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELL’ITALIA FORMULA E REGOLAMENTO: COME ...

La diretta testuale live di Italia - Usa , partita valevole per la sedicesima sessione del round robin dei2023 di curling . La formazione azzurra, seconda assieme al Canada con sei vittorie e tre sconfitte, torna sul ghiaccio con l'obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della ...Sta per terminare l'attesa per Italia - Usa , partita valevole per la sedicesima sessione del round robin dei2023 di curling . La formazione azzurra, seconda assieme al Canada con sei vittorie e tre sconfitte, torna sul ghiaccio con l'obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della ...Niente da fare per l' Italia , sconfitta con il punteggio di 8 - 3 dalla Svizzera nella partita valevole per la quattordicesima sessione del round robin dei2023 di curling . La formazione azzurra, dopo la vittoria del primo pomeriggio contro il Giappone, non è riuscita a ripetersi sul ghiaccio svedese contro la compagine svizzera. ...

Ancora un'ottima stagione al femminile con il record di podi, al maschile ci si salva ancora con la velocità: l’Italia resta ai vertici dello sci alpino mondiale ...Se la situazione restasse in stallo, il rischio che possano saltare le dirette Rai del Mondiale Femminile in programma questa estate in Australia sarebbe più che concreti.