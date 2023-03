Laura Pausini | che ha fatto la proposta a Paolo Carta e tutti i dettagli delle nozze

(Di giovedì 23 marzo 2023) La cantante ha raccontato su Instagram che solo sua sorella e la sua assistente sapevano del matrimonio, che i preparativi andavano avanti in gran segreto da agosto 2022 e che è stata lei, due anni fa, a inginocchiarsi davanti al compagno con l'anello in mano…

Una delle artiste italiane più conosciute nel mondo, anche quella più premiata a ...Prima tra tutti, orgoglio italiano ben presto diventato anche mondiale.

