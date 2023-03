Il punto di partenza e di arrivo? Quella "sana ossessione" per la verità. Ecco perché dovremmo tutti leggere questo nuovo magazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel suo significato etimologico il termine yoga significa unione. Nella lingua letteraria dell’India antica, il sanscrito, questa parola deriva da una radice che significa “tenere assieme”, “legare”. Ecco perché, se è vero che lo yoga è fatto di asana (posizioni), pranayama (respirazioni) e kriya (tecniche di meditazione con mudra e mantra) – e che la pratica è soprattutto individuale – è pur vero che lo yoga sia la massima espressione in senso ampio di come l’unione faccia la forza. questo potrebbe essere il punto di partenza che ha spinto il giornalista Mario Raffaele Conti a fondare, insieme a un collettivo di autori affermati del mondo del giornalismo e dell’arte, Rispirazioni – Meditazioni Contemporanee. Più che una semplice magazine online, più che un focus ... Leggi su amica (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel suo significato etimologico il termine yoga significa unione. Nella lingua letteraria dell’India antica, il sanscrito, questa parola deriva da una radice che significa “tenere assieme”, “legare”., se è vero che lo yoga è fatto di a(posizioni), pranayama (respirazioni) e kriya (tecniche di meditazione con mudra e mantra) – e che la pratica è soprattutto individuale – è pur vero che lo yoga sia la massima espressione in senso ampio di come l’unione faccia la forza.potrebbe essere ildiche ha spinto il giornalista Mario Raffaele Conti a fondare, insieme a un collettivo di autori affermati del mondo del giornalismo e dell’arte, Rispirazioni – Meditazioni Contemporanee. Più che una sempliceonline, più che un focus ...

