San Giovanni L’associazione culturale Masaccio ricorda Don Milani e Aldo Moro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Arezzo, 08 maggio 2024 – Doppio appuntamento organizzato questa settimana a Sadall'Associazioneteatrale, per celebrare due uomini che con il loro vissuto, i loro valori e i loro insegnamenti hanno segnato la storia del nostro Paese, e non solo:e Don Lorenzo. Il 9 maggio 1978 il corpo dell'On.veniva ritrovato senza vita, in via Caetani a Roma, dopo 55 giorni di sequestro operato dalle Brigate Rosse. Durante la sua prigioniascrive una serie di lettere, indirizzate ai propri familiari e ai vari esponenti della vita pubblica italiana, nelle quali esprime il proprio pensiero e lo stato d'animo provocato da quella condizione. È questo aspetto intimo e umano di ...