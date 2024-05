Cesara Buonamici ancora confermata al Grande Fratello: tornerà come opinionista Cesara Buonamici tornerà ancora una volta nel ruolo di opinionista al Grande Fratello. La celebre giornalista e mezzobusto del TG5 si appresta a vivere per il secondo ...

POMERIGGIO 5 non funziona. Gli ascolti sono in CADUTA LIBERA pur con miglior traino, orario e budget. Tra le candidate per sostituire MYRTA MERLINO c’è CESARA Buonamici. I nomi che circolano da tempo sono sempre gli stessi: Veronica Gentili che ...

Cesara Buonamici si sbilancia su Fedez a Pomeriggio 5, la reazione di Myrta Merlino - cesara buonamici si sbilancia su Fedez a Pomeriggio 5, la reazione di Myrta Merlino - Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, cesara buonamici stronca Fedez: "Il caso è esploso e lui ha tagliato la corda". Fedez continua a stare al centro dell'attenzione mediatica sia per la rottura ...

Mercato tv della prossima stagione Ecco chi esce e chi entra tra Rai, Mediaset, Sky e il Nove - Mercato tv della prossima stagione Ecco chi esce e chi entra tra Rai, Mediaset, Sky e il Nove - Mercato tv della prossima stagione Ecco chi esce e chi entra tra Rai, Mediaset, Sky e il Nove e tra nomi e novità.

Comunicato ufficiale canale 5, presentatrice cacciata per sempre: scandalo in diretta TV | La devono sostituire - Comunicato ufficiale canale 5, presentatrice cacciata per sempre: scandalo in diretta TV | La devono sostituire - Le acque per Canale 5 non sono positive: una importante conduttrice verrà sostituita a breve, ma a che prezzo e con chi