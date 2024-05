Dolori alle articolazioni | cause - rimed - prevenzione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il doloreè clinicamente denominato anche artralgia e riguarda una qualsiasi forma di dolore che affligge lee i tessuti circostanti. L’incidenza sulla popolazione mondiale è piuttosto vasta, infatti a partire dall’età di 60 anni, circa il 9,6% degli uomini e il 18% delle donne è affetta da osteoartrite in almeno un’articolazione. In Europa, le malattie muscoloscheletriche, tra le quali l’artrite occupa una larga parte, affliggono circa il 50% della popolazione. Si tratta di una delle condizioni più diffuse di dolore ed è generata da traumi o infiammazioni acute o croniche. In genere è accompagnata anche da un’alterazione della funzionalità articolare che va quindi a ridurre le possibilità di movimento. Se nei primi stadi l’artralgia può risultare non dolorosa, negli stadi successivi può essere invece ...