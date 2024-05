La Pupa e il Secchione anticipazioni stasera 8 maggio 2024 | i secchioni sedurranno Paola Barale!

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Se ti piace lo spettacolo che solo la realtà può offrire, allora domani sera prepara i popcorn e la tua dose di sarcasmo preferita, perché su Italia 1 va in scena la semifinale di “Lae il”, il reality comedy che mette in palio più di una risata. E chi meglio di Enrico Papi per guidarci attraverso le geniali stramberie proposte da Endemol Shine Italy? Nella giuria, a fare gli arbitri del gusto e della simpatia, avremo, Aldo Montano e Candida Morvillo. È un mix esplosivo di stili e personalità, pronti a giudicare con un occhio critico e un sorriso ironico le performance dei nostri eroi della modernità. Lae il: ecco le sfide della ...

La Stranezza , Ficarra e Picone con Toni Servillo Nella serata di ieri, Mercoledì 1 Maggio 2024, su Rai1 il film La Stranezza in prima tv ha conquistato 2.361.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Corro da Te in prima visione ha ...

La Pupa e il Secchione, semifinale: prove di sex appeal con Paola Barale e ultima eliminazione. Cosa vedremo - La pupa e il secchione, semifinale: prove di sex appeal con Paola Barale e ultima eliminazione. Cosa vedremo - Nella frenetica corsa verso la finale di uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, La pupa e il secchione, il confronto tra mondi apparentemente opposti raggiunge l’apice. Questa sera, su ...

La pupa e il secchione: stasera su Italia 1 la semifinale: le anticipazioni - La pupa e il secchione: stasera su Italia 1 la semifinale: le anticipazioni - Torna con la semifinale La pupa e il secchione: in prima serata su Italia 1 si decreteranno le quattro coppie della finale, in onda il 10 maggio Stasera in prima serata su Italia 1, appuntamento con ...

Francesco Chiofalo cambia colore degli occhi, la fidanzata Drusilla Gucci lo vede per la prima volta: "Non sei più te" - Francesco Chiofalo cambia colore degli occhi, la fidanzata Drusilla Gucci lo vede per la prima volta: "Non sei più te" - Francesco Chiofalo ha pubblicato sui social la reazione della fidanzata Drusilla Gucci che si era mostrata contraria al suo intervento all'iride.