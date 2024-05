Imprese in affanno tra tassa Lagarde e l’Italia del “paradosso” - Imprese in affanno tra tassa Lagarde e l’Italia del “paradosso” - lavoro, futuro e comunità sono il filo conduttore dei lavori della 42esima assemblea nazionale di confcooperative che vede Roma la partecipazione di 800 delegati. Due giorni di confronto durante i ...

Confcooperative: il lavoro c’è, ma le imprese non trovano personale qualificato. Mattarella: «La cooperazione tutela i fragili» - confcooperative: il lavoro c’è, ma le imprese non trovano personale qualificato. Mattarella: «La cooperazione tutela i fragili» - A Roma l’assemblea nazionale di confcooperative, il presidente Maurizio Gardini:«I lavoratori mancano perché non c’è formazione. E le imprese sono in affanno» ...

Confcooperative, le imprese faticano a trovare il personale - confcooperative, le imprese faticano a trovare il personale - ma restano stabili gli inattivi e i Neet sono oltre 2.100.000 e anche se il lavoro c'è mancano i lavoratori. E' quanto ha detto il presidente di confcooperative Maurizio Gardini sottolineando che "le ...