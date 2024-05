La quiete dopo la tempesta grillina No alla sfiducia - M5s salva Emiliano

Ascolta la lettura dell'articolo - Ascolta la lettura dell'articolo - Il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti non chiuderà. E’ quanto emerso al termine dell’incontro tenutosi ieri mattina al ‘San Pio’ di Benevento con protagonisti il direttore generale d ...

Fumata bianca dal vertice tra la Morgante e i sindaci sanniti: “Il Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti non chiuderà” - Fumata bianca dal vertice tra la Morgante e i sindaci sanniti: “Il Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti non chiuderà” - Il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti non chiuderà. E’ quanto emerso al termine dell’incontro tenutosi in mattinata al ‘San Pio’ di Benevento con protagonisti il direttore generale d ...

Helldivers 2: la quiete dopo la tempesta, gli utenti invitano tutti a cambiare la propria recensione - Helldivers 2: la quiete dopo la tempesta, gli utenti invitano tutti a cambiare la propria recensione - L'utenza ha chiamato a raccolta tutti i Super Soldati di Helldivers 2 con un nuovo (finto) Ordine Maggiore per cambiare le recensioni di nuovo in positive.