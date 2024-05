Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024)DELL’8 MAGGIO 2025 ORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO I DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO DALLA A24 NOMENTANA ALLA CASSIA VEIENTANA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONENORD CODE A PARTIRE DA MONTEROTONDO SCALO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO SI RALENTA DALLA VIA DEL MARE ALLA PRENESTINA IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA VIA DEL MARE E ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA E PROPRIO SULL’AURELIA AUTO IN CODA DA CASALE LUMBROSO A VIA BOGLIASCO SULLA STATALE PONTINA LE CODE SONO LOCALIZZATE AL MOMENTO DA TOR DE’ CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SU VIA DEI LAGHI UN INCIDENTE CAUSA CODE DA VIA DOGANALE A VIA ...