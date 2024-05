I segreti per un sorriso sano e bello

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 – Avere molta cura della propria igiene orale è imprescindibile per vere un. Alcuni preziosi consigli su come farlo al meglio saranno presentati i prossimi 17 e 18 maggio a Firenze, nel corso del primo “Zygoma Master Reunion” all’Hotel Mediterraneo. “Il sondaggio di Astra Ricerche per White Now Men – spiegano gli organizzatori -, oltre a una quantità di dati sulla cura di sé, della bocca, dei denti, fa affiorare dall’inconscio collettivo una semplice verità: già al primo appuntamento il 79% delle donne si lascia in influenzare dal messaggio del. Nel corso dell’incontro la Società Italiana di Implantologia Zygomatica e Pterigoidea presenterà un evento dedicato a tutti coloro che hanno partecipato al Master di II livello in Implantologia Zigomatica presso l’Università ...

