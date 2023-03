Francia | scontri tra manifestanti e polizia | 123 agenti feriti | 80 fermi Più di 1 milione in piazza contro la riforma delle pensioni

(Di giovedì 23 marzo 2023) Le protestelainsi stanno trasformando in guerriglia urbana tra i gruppi dipiù radicali e la. Secondo le ultime informazioni, sono 123 glidurante gli, con circa 80 persone fermate nell’ambitograndi manifestazioni in 320 località dellache hanno portato in, secondo il ministero dell’Interno, oltre 1di persone. Ma per gli organizzatori, gli aderenti sono 3,5 milioni.si registrano nella capitale, a Lione e Rennes, mentre gli aeroporti parigini rischiano il blocco a causa dell’occupazione di alcuni terminal da parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Ottocentomila persone sono scese in piazza a Parigi contro la riforma delle pensioni. Violenti scontri tra black bl… - fattoquotidiano : Scontri, blocchi stradali e aeroporti in tilt: la Francia di nuovo in piazza contro la riforma delle pensioni di Ma… - Radio1Rai : ??#Francia, riforma delle #pensioni. Ancora manifestazioni: 26 fermi a Parigi dove ci sono stati scontri con i black… - curioso_molto : RT @___Anna22: ?????? ?? FRANCIA: MOBILITAZIONE GENERALE, IL POPOLO CHIEDE LE DIMISSIONI DI MACRON Scontri violentissimi a Parigi. Polizia in… - cyrd74 : RT @___Anna22: ?????? ?? FRANCIA: MOBILITAZIONE GENERALE, IL POPOLO CHIEDE LE DIMISSIONI DI MACRON Scontri violentissimi a Parigi. Polizia in… -

... in coincidenza con la visita ufficiale di re Carlo III d'Inghilterra in. I black bloc in azione Violenticon la polizia sono scoppiati nella capitale, con la presenza secondo i media ...Leggi Anche, governo salvo per nove voti sulla riforma delle pensioni: esplode la rabbia ... in Normandia, dove altre 11 persone sono state curate per ferite riportate durante gli. Fra ......e disagi innella nona giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. A Parigi 800 mila persone in piazza per dire no all'aumento dell'età pensionabile deciso da Macron....

Scontri, blocchi stradali e aeroporti in tilt: la Francia di nuovo in piazza contro la riforma delle pensioni… Il Fatto Quotidiano

Tensioni e scontri a Parigi lungo il percorso del corteo dei manifestanti in piazza per protestare contro la riforma delle pensioni. Dopo un avvio sostanzialmente tranquillo in Place de la Bastille la ...Centinaia di migliaia di persone si sono riversate per le strade di tutta la Francia in oltre 200 proteste ... i manifestanti sono stati poco più di un milione. Violenti scontri con la polizia sono ...