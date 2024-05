1997 | Fuga da New York - i registi del remake abbandonano il progetto

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin non dirigeranno più ildel capolavoro di John Carpenter Grazie al grande successo ottenuto con Finché morte non ci separi del 2019 e Scream del 2022, iTyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin erano stati ingaggiati per dirigere ildida New, capolavoro di John Carpenter, ma i due hanno appena annunciato di aver abbandonato il. Ihanno citato le tempistiche limitate e i problemi sui diritti per portare avanti quel, unitamente ai loro impegni, tra le cause principali della loro uscita. L'ultima fatica dei due, la commedia vampiresca Abigail, uscirà nelle sale italiane il 16 maggio prossimo. I motivi dell'addio …

