Protesta contro Roccella - parla una contestatrice | Abbiamo interrotto il convegno perché nessuno ci ascolta

Milano – Ha “iniziato lo sciopero della fame ” il trapper da milioni di follower Baby Gang , 22 anni, in vetta nelle classifiche dello streaming col suo ultimo album, tornato in carcere a fine aprile, dopo che si trovava ai domiciliari con il ...

A Trieste al via la mostra su Grilz "Gli occhi della guerra" - A Trieste al via la mostra su Grilz "Gli occhi della guerra" - Fuori dall'ingresso un gruppo di manifestanti ha protestato contro tutte le iniziative intitolate a Grilz. Critiche sull'evento sono arrivate anche da due esponenti pentastellate. "Non può trovarci ...

Centinaia in piazza a Malmö, in Svezia, protestano per Gaza e contro la partecipazione di Israele ad Eurovision - Centinaia in piazza a Malmö, in Svezia, protestano per Gaza e contro la partecipazione di Israele ad Eurovision - Centinaia di persone si sono radunate a Malmö, in Svezia, in una manifestazione a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza e contro l’offensiva israeliana in risposta all’attacco di Hamas del ...

Busto Arsizio, gli eco-attivisti di nuovo in presidio contro la realizzazione dei campi da padel: lavori sospesi - Busto Arsizio, gli eco-attivisti di nuovo in presidio contro la realizzazione dei campi da padel: lavori sospesi - I manifestanti si sono ripresentati al cantiere a Madonna in Campagna, nel quartiere Sacconago, e hanno ottenuto un altro rinvio ...