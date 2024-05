Dop economy lombarda vale 2,5 miliardi

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 9 maggio 2024) Cibus, Trezzi: “Dalle filiere lariane un importante contributo” “Un valore aggiunto per i territori minacciato da diversi fronti aperti in Europa, da nutriscore cibo fake” “La Lombardia è la terza regione italiana per valore economico generato da cibi e vini DOP e IGP, che è pari a circa 2,5di euro, e per noi è importante fare parte di questo sistema, con un territorio, quello delle province di Como e Lecco, dove i prodotti a denominazione sono sinonimo di eccellenza”. Lo afferma il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi in occasione di Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione a Parma, dove allo stand Coldiretti (Padiglione 8 Stand K024) è stata aperta la mostra sulle minacce al Made in Italy a tavola e si è svolto un incontro alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini, del ministro ...