Al via il Trofeo Pampaloni | il Csl Prato Social Club ricorda lo storico dirigente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 - “Una competizione giovanile alla quale partecipano squadre provenienti da tutta la Toscana, che si pone l'obiettivo dire una figura “storica” sia per la nostra società che per il movimento calcistico pratese”. E' così che Iacopo Nappini e la dirigenza del CSLhanno presentato la terza edizione del “”, che prenderà il via domani alle 21 con la gara inaugurale fra i padroni di casa e la Zenith. E che si chiuderà dopo più di un mese di partite, con la finalissima del 22 giugno prossimo. Una rassegna calcistica che coinvolgerà gli “allievi B 2008”. E che è dedicata alla memoria di Ferdinando, “calcistico scomparso ormai tre ...