Giro d’Italia 2024 - a Rapolano Terme vince Pelayo Sanchez Pogacar conserva la leadership

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ancora la fuga protagonista al. Sul traguardo dila spuntadavanti ad Alaphilippe e Plapp.sempre più leader. La cronometro di domani ha fatto paura ai big e alla fine l’ha spuntata. Lo spagnolo della Movistar, andato in fuga insieme ad altri corridori sulla salita di Volterra, ha avuto la meglio in una volata a tre su Alaphilippe e Plapp. Quarto posto per Andrea Piccolo, molto attivo nella prima parte di gara, e poi nel finale ha provato il tutto per tutto senza riuscire a raggiungere il trio davanti. La gioia disul traguardo – Notizie.com – © LapresseCapitolo big. La cronometro di domani ha portato tutti a ...

Una giornata semplicemente indimenticabile per Pelayo Sanchez . Lo spagnolo della Movistar trionfa in una fantastica sesta tappa del Giro d’Italia 2024 con l’arrivo a Rapolano Terme. Sanchez è riuscito a battere in volata i compagni di fuga, il ...

Sanchez vince la 6^ tappa del Giro, Pogacar resta in rosa - sanchez vince la 6^ tappa del Giro, Pogacar resta in rosa - RAPOLANO TERME - pelayo sanchez ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia 2024, la Torre del lago Puccini (Viareggio)- Rapolano Terme di 180 km. Lo spagnolo della Movistar si è imposto in una volata a ...

Giro d’Italia 2024, Pelayo Sanchez vince in fuga a Rapolano! - Giro d’Italia 2024, pelayo sanchez vince in fuga a Rapolano! - pelayo sanchez vince la sesta tappa del Giro d’Italia 2024 a Rapolano. Battuti i compagni di fuga Alaphilippe e Plapp.

Giro d’Italia 2024, classifica e ordine di arrivo sesta tappa: Sanchez brucia Alaphilippe in volata, rimane in rosa Pogacar - Giro d’Italia 2024, classifica e ordine di arrivo sesta tappa: sanchez brucia Alaphilippe in volata, rimane in rosa Pogacar - Giro d’Italia 2024, classifica e ordine di arrivo sesta tappa: sanchez brucia Alaphilippe in volata, rimane in rosa Pogacar ...