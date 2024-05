Juventus - Miretti potrebbe partire in estate | i club sul centrocampista

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di venerdì sera contro il Cagliari . Non ci sarà Fabio Miretti , che nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo negli ultimi due giorni, non ha ancora smaltito del tutto ...

Juventus, i bianconeri studiano la mossa perfetta per arrivare a Di Gregorio | Tutti i dettagli - juventus, i bianconeri studiano la mossa perfetta per arrivare a Di Gregorio | Tutti i dettagli - La permanenza di Wojciech Szczesny alla juventus non è mai stata così in bilico come ora. Il portiere polacco ha il contratto con i bianconera in scadenza nel 2025, e ad ora le parti sono molto distan ...

Calciomercato, Miretti e Nicolussi Caviglia verso l’addio alla Juventus - Calciomercato, miretti e Nicolussi Caviglia verso l’addio alla juventus - Il primo ha trovato molto spazio nella stagione corrente, mentre il secondo ha cominciato ad entrare nei meccanismi della juventus da subentrate. Eppure, il destino di Fabio miretti e Hans Nicolussi ...

Mercato Juve, Di Gregorio è la prima scelta: la carta di Giuntoli - Mercato Juve, Di Gregorio è la prima scelta: la carta di Giuntoli - Michele Di Gregorio è il primo obiettivo di mercato per la nuova porta della Juve. In attesa della fine del campionato, il Football Director Cristiano Giuntoli prepara il colpo in casa Monza. Pronta ...