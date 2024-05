Riqualificato l’ex polo Magneti Marelli a Milano - ora ospita gli anziani | “L’obiettivo è farli sentire meno soli”

Palermo, aggredì l’amico durante una discussione: condannato ad un anno - Palermo, aggredì l’amico durante una discussione: condannato ad un anno - PALERMO – Il gup di Palermo Paolo Magro ha condannato in abbreviato Michele Mercurio a un anno e 8 mesi per lesioni. L ‘accusa era di tentativo di omicidio a danno di Fabio Puleo, aggredito durante ...

Ferì un uomo durante una lite a Borgo Nuovo, condannato ad un anno e otto mesi - Ferì un uomo durante una lite a Borgo Nuovo, condannato ad un anno e otto mesi - Il gup di Palermo Paolo Magro ha condannato in abbreviato Michele Mercurio a un anno e 8 mesi per aver ferito durante una lite un uomo ...

Riesame. Riqualificato il reato contestato a Leonardo Gulotta, ma resta in carcere - Trapani Oggi - Riesame. riqualificato il reato contestato a Leonardo Gulotta, ma resta in carcere - Trapani Oggi - L'uomo accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, aveva fornito a Messina Denaro una scheda telefonica ...