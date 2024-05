Juventus - non solo Vlahovic | l'Arsenal punta un altro big

Gli Ultras della Juventus non tiferanno più nelle ultime partite in casa di campionato. I gruppi principali della curva sud (Viking, Tradizione, Nab, Antichi Valori, Primo Novembre e Nord Est) bianconera hanno annunciato che non tiferanno più ...

Salernitana contro la Juventus per la gloria e il prestigio - Salernitana contro la juventus per la gloria e il prestigio - Non ci sono più obiettivi per la Salernitana, retrocessa ufficialmente a Frosinone ma di fatto già da molte più settimane. I granata scendono in campo per le ultime partite ...

Non solo Vlahovic: capolavoro Juventus, firmano in due - Non solo Vlahovic: capolavoro juventus, firmano in due - Calciomercato juventus, non solo Dusan Vlahovic, arriverebbe un'altra firma importantie tutti i dettagli della situazione.

JUVENTUS - Fagioli: "Pentito di quello che ho fatto, ho scommesso anche 5mila euro in un colpo solo" - juventus - Fagioli: "Pentito di quello che ho fatto, ho scommesso anche 5mila euro in un colpo solo" - Nicolò Fagioli ha fatto visita a 300 allievi di diverse scuole di Torino all'Istituto Tecnico Majorana di Grugliasco. Il centrocampista della juventus, attualmente fermo per squalifica dopo l'incubo l ...