Al Giro d' Italia polvere di Julian Alaphilippe

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ild’lo si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. Tocca alla sestaa tappa della corsa rosa, la Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme, 180 chilometri in 180 parole. La, almeno da quando l’umanità ha deciso di inurbarsi, è diventata rappresentazione del passato. Ha a che fare con l’abbandono, qualcosa da cui fuggire. Pure il ciclismo, che anche diera fatto, l’aveva abbandonata, da essa aveva cercato di fuggire. Da se stessi però è difficile scappare. E così laè tornata, prima all’Eroica poi ovunque. E’ tornata ad avvolgere i corridori, a farsi attraversare dai corridori. Laha avvolto, tra gli altri,. ...

Le classifiche aggiornate dopo la sesta tappa del Giro d’Italia 2024 , la Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme di 180 chilometri. Arriva ancora la fuga, con Pelayo Sanchez che beffa Julian Alaphilippe in volata. tappa molto movimentata nel percorso ...

