Come è andata la sesta tappa del Giro d' Italia 2024 | ordine d' arrivo e classifica

(Di giovedì 9 maggio 2024) Rapolano Terme, 9 maggio– La6 deld', la Torre del Lago Puccini (Viareggio)-Rapolano Terme di 180 km, premia ancora la fuga: a spuntarla a sorpresa in un terzetto che lo vedeva sfavorito è Pelayo Sanchez, che in volata batte Julian Alaphilippe e Luke Plapp. L'australiano a lungo accarezza il sogno di strappare la maglia rosa a Tadej Pogacar che invece, pur senza strafare, fa lavorare la sua UAE Team Emirates per difendere il simbolo del primato: il tutto trovando anche l'aiuto della Ineos Grenadiers, che tira a lungo senza far ben capire la sua tattica. Il fuoriclasse francese, invece, sfiora il primo successo alla Corsa Rosa proprio nel giorno della pace mediatica con Patrick Lefevere, il gran capo della sua Soudal Quick-Step, oggi a sorpresa a bordo strada per consegnare ...