Mattarella - il lavoro è diritt - digni -à, inclusione

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Ilè uno, ètà, è. E non è un caso che diparli l'articolo 1 della nostra Costituzione, facendone il fondamento della nostra Repubblica. Così come l'articolo 3 aggiunga non soltanto che ogni cittadino ha egualetà, ma che lo Stato deve assicurare che venga rimosso quel che la ostacola". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioal "Civil Week" rivolgendosi ad una ragazza, Beatrice, che lavora a PizzAut'.

