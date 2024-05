Calciomercato Milan – Lacroix in - Thiaw out? Incontro con l’agente

Il Calciomercato del Milan ruota attorno alla ricerca di un nuovo difensore. Moncada prepara la strategia per Lacroix del Wolfsburg Non è ufficialmente partita la caccia al nuovo difensore centrale, ma il Milan è già al lavoro per individuare il ...

Calciomercato Milan , si lavora in difesa in vista della prossima stagione. Incontrato in sede l’agente di Thiaw e Lacroix , Gordon Stipic lavori in corso in difesa per il Milan . Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero sta affidando le ...

Calciomercato Milan, si cambia in difesa Incontro con l’agente di Thiaw e Lacroix: i DETTAGLI - Calciomercato milan, si cambia in difesa Incontro con l’agente di Thiaw e lacroix: i DETTAGLI - Calciomercato milan, si cambia in difesa Incontro con l’agente di Thiaw e lacroix: i DETTAGLI e cosa filtra per la prossima sessione Aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calciomercato ...

Milan, Buongiorno e Scalvini in agenda: si ragiona sulle contropartite - milan, Buongiorno e Scalvini in agenda: si ragiona sulle contropartite - Visualizzazioni: 349 milan, la dirigenza è piuttosto decisa sulla scelta di assoldare ancora un centrale difensivo di qualità ed esperienza. Sono due i profili per i quali i ragionamenti sembrano esse ...

Milan, manovre in difesa: incontro con l'agente di Thiaw e Lacroix - milan, manovre in difesa: incontro con l'agente di Thiaw e lacroix - Secondo quanto infatti riscontrato da Calciomercato.com, nel corso della mattinata odierna, il milan ha incontrato Gordon Stipic, agente che cura gli interessi sia di Malick Thiaw, roccioso pilastro ...