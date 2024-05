Valeria Fioravanti - meningite scambiata per mal di testa | chiesto il giudizio per tre medici accusati di omicidio colposo

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Procura di Roma hail rinvio aper trediper la morte di, la 27 deceduta pernel gennaio del 2023 dopo essere stata visitata in diversi ospedali e strutture sanitarie. Il gup deciderà sulla richiesta diil prossimo 23 maggio dopo lo slittamento dell’udienza di oggi dovuto ad eccezioni preliminari. In tribunale...

Le voce rotta dalla commozione di mamma Tiziana e papà Stefano prima di entrare in Tribunale. La malinconia però si trasforma presto in rabbia per un ulteriore rinvio. L’udienza di oggi difatti è stata rinviata per questioni procedurali relative ...

