“Così la medioevale e oscurantista legge che vieta la maternità surrogata potrebbe salvare i diritti dei bimbi nati da coppie omogenitoriali” (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo le richieste di cancellazione della procura di Milano dell’indicazione di tre mamme e di un papà sugli atti di nascita dei figli registrati nel capoluogo lombardo, ora arrivano anche i dinieghi alle iscrizioni stesse da parte del Comune. Lo squasso provocato dalla sentenza a sezioni Unite del 30 dicembre scorso, che aveva rigettato il ricorso di due padri basandosi sul divieto della maternità surrogata (gestazione per altri) e che di fatto non dovrebbe coinvolgere le coppie formate da due donne, ha generato uno tsunami su tutte le famiglie omogenitoriali, sia quelle formate da coppie di donne che da coppie di uomini. Giacomo Cardaci, avvocato e componente della Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI, spiega come mai ci sia stata un’accelerazione e un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo le richieste di cancellazione della procura di Milano dell’indicazione di tre mamme e di un papà sugli atti di nascita dei figli registrati nel capoluogo lombardo, ora arrivano anche i dinieghi alle iscrizioni stesse da parte del Comune. Lo squasso provocato dalla sentenza a sezioni Unite del 30 dicembre scorso, che aveva rigettato il ricorso di due padri basandosi sul divieto della(gestazione per altri) e che di fatto non dovrebbe coinvolgere leformate da due donne, ha generato uno tsunami su tutte le famiglie, sia quelle formate dadi donne che dadi uomini. Giacomo Cardaci, avvocato e componente della Rete Lenford – Avvocatura per iLGBTI, spiega come mai ci sia stata un’accelerazione e un ...

