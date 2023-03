Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Comitato Basilea, 'impariamo la lezione dalla crisi banche': Organismo intende fare il punto su norme e vigilanza - Emarc86 : @luciodigaetano Un precedente allucinante. Comitato di Basilea, BIS, FINMA, BNS, governo federale....la credibilità… -

Ildi, l'organismo che mette a punto le norme quadro internazionali sulle banche, annuncia di "voler fare il punto sulle implicazioni normative e di vigilanza", "per imparare la lezione ...... organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS) a, riunisce politici, dirigenti ... il Copasir (parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Capo ...... organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS) a, riunisce politici, dirigenti ... il Copasir (parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Capo ...

Comitato di Basilea esaminerà turbolenze settore bancario Da ... Investing.com Italia

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il Comitato di Basilea, l'organismo che mette a punto le norme quadro internazionali sulle banche, annuncia di "voler fare il punto sulle implicazioni normative e di vigilanza" ...Le crisi della Silicon Valley Bank e del Credit Suisse, pur nelle loro sostanziali differenze, le cause e le misure adottate per affrontarle e la preoccupazione di effetti di ...