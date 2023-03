Com’è morto Luca Bergia, ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz? (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ scomparso stamane Luca Bergia, ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz, storica band rock alternativa che ha collezionato successi tra la fine degli anni ’90 e inizio anni 2000. Ma come è morto? Per ora non si hanno notizie sulle cause del suo decesso, ma stando a quanto riporta Repubblica è stato trovato senza vita a 54 anni nella sua abitazione a Cuneo. Bergia aveva inoltre raccontato di aver affrontato un periodo complicato dopo aver contratto il Covid. Aveva suonato con i Marlene Kuntz nel 1989, anno di nascita del gruppo, che aveva fondato assieme a Riccardo Tesio e prima ancora che Cristiano Godano come chitarrista, frontman e paroliere fece emergere il progetto. Il nome della band nacque poco prima di un ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ scomparso stamane, exdei, storica band rock alternativa che ha collezionato successi tra la fine degli anni ’90 e inizio anni 2000. Ma come è? Per ora non si hanno notizie sulle cause del suo decesso, ma stando a quanto riporta Repubblica è stato trovato senza vita a 54 anni nella sua abitazione a Cuneo.aveva inoltre raccontato di aver affrontato un periodo complicato dopo aver contratto il Covid. Aveva suonato con inel 1989, anno di nascita del gruppo, che aveva fondato assieme a Riccardo Tesio e prima ancora che Cristiano Godano come chitarrista, frontman e paroliere fece emergere il progetto. Il nome della band nacque poco prima di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direzioneprc : È morto il compagno Citto Maselli Con grande dolore comunichiamo la notizia della morte, avvenuta poco fa del com… - reportrai3 : ??L'ex collaboratore di giustizia Armando Palmeri è stato trovato morto ieri pomeriggio nella sua abitazione di Part… - ultimora_pol : #UP: “Eugenio #Bisogni è morto a Corigliano perché l’ospedale non era munito di una barella adatta. Aveva 29 anni.… - CerettoFabrizio : RT @MassimoMalvest1: Morto il pentito di mafia Armando Palmeri. In settimana doveva essere ascoltato dai magistrati di Caltanissetta e Fir… - robymark1 : RT @ENAPAY_2: E' ormai evidente che Mosca e Pechino hanno deciso di unire le forze per smantellare l’egemonia americana basata sulla violen… -

Morto il batterista Luca Bergia, fondatore dei Marlene Kuntz Luca Bergia, 54 anni, ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock cuneese Marlene Kuntz, è stato trovato senza vita in casa, questa mattina. Aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno di nascita del gruppo che aveva contribuito a fondare assieme a Riccardo Tesio. Nel 2020 la decisione di ... Morto batterista Luca Bergia, fondatore dei Marlene Kuntz CUNEO, 23 MAR Luca Bergia, 54 anni, ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock cuneese Marlene Kuntz, è stato trovato senza vita in casa, questa mattina. Aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno di nascita del gruppo che aveva contribuito a fondare assieme a Riccardo Tesio. Nel 2020 la decisione di ... Marlene Kuntz, morto il batterista Luca Bergia Luca Bergia, 54 anni, ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock cuneese Marlene Kuntz, è stato trovato senza vita in casa, questa mattina. Aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno di ... morto il ... Luca Bergia, 54 anni, ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock cuneese Marlene Kuntz,stato trovato senza vita in casa, questa mattina. Aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno di nascita del gruppo che aveva contribuito a fondare assieme a Riccardo Tesio. Nel 2020 la decisione di ...CUNEO, 23 MAR Luca Bergia, 54 anni, ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock cuneese Marlene Kuntz,stato trovato senza vita in casa, questa mattina. Aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno di nascita del gruppo che aveva contribuito a fondare assieme a Riccardo Tesio. Nel 2020 la decisione di ...Luca Bergia, 54 anni, ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock cuneese Marlene Kuntz,stato trovato senza vita in casa, questa mattina. Aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno di ...il ... È morto Luca Bergia, ex batterista e cofondatore dei Marlene Kuntz - RUMORE Rumoremag.com